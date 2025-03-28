Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 10:07
Tercihlerimizi Yaptık, hakkımızda hayırlısı

1-Hatay

2-Mardin

3-Batman

4-Van

5-Siirt

2. Şark görevimiz olacak, herkese hayırlı olsun.


ayzıngard
Aday Memur
28 Mart 2025 10:13
Bunun için neden konu alıyosun bizene senin tercih dne birader ne boş beleş insanlarsınız
Toplam 1 mesaj

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