KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


28 Mart 2025 10:07
Sözleşmeli atanma durumunda ceza durumu acil

Bir bakanlığa kariyer kapısı üzerinden sözleşmeli olarak atanıp evrak teslim sonrası imza atmama durumunda baska bir kurumun sözleşmeli alımı mülakat sonucu olumlu geldiğinde oraya başlayabilir miyim? Evrak teslim edip imza atmama durumunda 1 yıllık ceza geçerli mi yoksa imza atıp fesih durumunda mı 1 yıl ceza gecerli

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