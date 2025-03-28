EGM Çalışan Polis Silah Alınması Süreci

dostum yanlış anlama şu an kim gitse en az beş yıl polis olana senin gibi silahını alırlar bu sana verilmiş hak değil bütün polislerin psikolojisi bozuk sonuçta seni dış faal olarak çalıştırmıyor rahatın da rahatı yok yani

dostum yanlış anlama şu an kim gitse en az beş yıl polis olana senin gibi silahını alırlar bu sana verilmiş hak değil bütün polislerin psikolojisi bozuk sonuçta seni dış faal olarak çalıştırmıyor rahatın da rahatı yok yani