Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 10:35
Psikolojik nedenlerden dolayı silahsız çalışma

Abilerim Şeflerim kardeşlerim sizin görüşleriniz ve bilgileriniz de benim için önemli durumumu anlatıyorum psikolojik sıkıntılar yaşadığım bu süreçte emniyetin kendi psikoloğu ile görüştüm benim silahımın alınmasına yönelik karar verdi hastane kuruluna sevk edildim tabiki bu süreçte 8-5 hafta sonu tatil şeklinde çalıştırıldım kuruldan ise 6 ay takip ayda bir kontrol ve ilaç tedavisi dedi demesi üzerine benim görev yerim ekiplerden alınarak karakola gönderildim ve karakoldada grup personeli giriş x-ray müracaat kısmında denetimli serbestlik imza attırma 08:00 19:00 saatleri şeklinde hafta içi gündüz hafta sonu tatil şeklinde çalıştırılıyorum lakin bunu almakta kolay olmadı karakol komiserimiz sivil değil resmi ol yada yelek giy dedi silahım olmadığını söyledim şerbet vererek bana işte olum polis olduğunu anlasınlar diye dedim diyor ben böyle bir süreç yaşıyorum abilerim şeflerim kardeşlerim sizin görüşleriniz destek için yazar mısınız ne yapmam gerekiyor 8-5 büro dedim ama olmadı gruplara verdiler normalde halkla iç içe oluyor dedim müdürle görüştüm 8-19 gel hafta sonu tatil müracaat a bak dediler halkla mülaki oluyor zaten sinirli ve bundan dolayı tedavi alıyorum


mustafakoçak
Genel Müdür
28 Mart 2025 10:58
neden 08-19 saatleri arasında çalıştırıldigina dair bilgi alma dilekçesi yaz. silahsız personel sivil çalışır. sistematik baskı mobbingdir.

Muro24246666
Aday Memur
28 Mart 2025 11:41
dostum yanlış anlama şu an kim gitse en az beş yıl polis olana senin gibi silahını alırlar bu sana verilmiş hak değil bütün polislerin psikolojisi bozuk sonuçta seni dış faal olarak çalıştırmıyor rahatın da rahatı yok yani

26342
Memur
28 Mart 2025 12:03
öncelikle geçmiş olsun daha sonra sizi resmi çalıştıramaz silahınız olmadığı için resmi demek silahlı demek ancak sizin silahınız zaten yok bu konuda ısrarlı olacaksınız yönetmelikte yazdığını söyleyeceksiniz ikinciside eğer ilk görev yaptığın yer silahlı operasyonel bir birimse birimin değişmesi normal bir diğer konuda çalışma şekli maalesef sağlık daireden gelen yazıda gece gündüz 6+1 bayram seyran resmi tatil çalıştırılabilir çok çok gece çalışmanda sakınca var ise bunu doktor raporuyla belgelendirip gece çalışmazsın maalesef çalışma saatiyle ilgili amir insiyatifinde

Blabla33
28 Mart 2025 12:21

Teşekkürederim peki bilgileriniz için gündüzleri gruplara dahil edip vatandaşla içiçe olmam doğru mu


Blabla33
28 Mart 2025 12:23

Benim sorunum vardı psikolojik ve konuşup buraya geldi isteyerek tedavi olmamı düşündüğüm için konuştum sağlığım için süreci anlatıp durumumu aksettim

Muro24246666, 3 saat önce
dostum yanlış anlama şu an kim gitse en az beş yıl polis olana senin gibi silahını alırlar bu sana verilmiş hak değil bütün polislerin psikolojisi bozuk sonuçta seni dış faal olarak çalıştırmıyor rahatın da rahatı yok yani

azmah
Genel Müdür
28 Mart 2025 12:33

Doğru kardeş bir problem yok vatandaşla markette sokakta ulaşımda gösteride protestoda sürekli iç içeyiz sen gelen vatandaşı yönlendir yeter silahı bizde kilitli dolapta tutuyoruz terör bölgesinde değilsen sıkıntı yok sağlığını düşün şöyle yap böyle yap diyen gaz verenlere kulak asma bu düşünceler kaygı bozukluğuna sebep olur

Blabla33, 2 saat önce

Teşekkürederim peki bilgileriniz için gündüzleri gruplara dahil edip vatandaşla içiçe olmam doğru mu


Blabla33
28 Mart 2025 12:59

Peki sizlerde sağolun süreç nasıl işleyecek bakacağız.

azmah, 2 saat önce

Doğru kardeş bir problem yok vatandaşla markette sokakta ulaşımda gösteride protestoda sürekli iç içeyiz sen gelen vatandaşı yönlendir yeter silahı bizde kilitli dolapta tutuyoruz terör bölgesinde değilsen sıkıntı yok sağlığını düşün şöyle yap böyle yap diyen gaz verenlere kulak asma bu düşünceler kaygı bozukluğuna sebep olur


petterpam
Aday Memur
28 Mart 2025 13:22
bizim karakolda da psikolojik nedenlerden silahsız çalışan bir arkadaş vardı. gruplarda çakma 12-36 ekip memuru olarak çalışıyordu. geceye de geliyordu . sadece dışarıya göndermiyorlardı arkadaşı anonslari vs. sanırım biraz amir insiyatifinde bu durum
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