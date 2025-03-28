Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 10:41
İstanbul ödüllendirme

İstanbul personeliyim ve pbs de para ödülü olarak giriş görünüyor


Abuzertr
Aday Memur
28 Mart 2025 10:49

Yani


Eray922
Aday Memur
28 Mart 2025 10:50
3 gün gittik sabah 9 akşam 11 bize yatmamış. neye göre yatırdılar acaba.

Kendidünyasında
Aday Memur
28 Mart 2025 11:07

Çevremde ödülü sistemde görünmeyen birsürü kişi var hepsi ile aynı göreve gittik ama nasıl yazılmamış anlamadık umarım kısa süre içinde İstanbul personeli için düzenleme yapıp saraçhaneye göreve yazılan her personele verilir hepsi haketti


Caner3407
Aday Memur
28 Mart 2025 11:19

Peki ya saraçhaneye göreve yazilmayip izinsiz 7 gün çalışan personel ?!!


H. Eray
Aday Memur
28 Mart 2025 11:25

Pbsye düştükten kaç gün sonra hesaba yatıyor


ahmetcesurr
Kapalı
28 Mart 2025 11:28

5 gün boyunca yan yana görev almış iki adamdan birine yatmıyor diğerine yatıyor. Burada bir sıkıntı var. Adaletsizlik doğurur. Fakat göreve giden meslektaşın, göreve gitmeyen meslektaşa ödül parası hakkın değildir demesi kadar saçma bir düşünce olamaz. Bizi demek daha meslektaşımız anlamıyor ki, biz kendi derdimizi tepedekilere anlatacağız. Yazık bu teşkilata, utanıyorum bu kişilere meslektaş demeye.


mengok
Şube Müdürü
28 Mart 2025 11:37
adaletsizlik ilk defa olmuyor .. iki kuruş için iki

olayyeriinceleme
Aday Memur
28 Mart 2025 11:53

Sabah 08.00'de Yenikapı Nevruz alındı görev aldık. Nevruz'dan sonra saraçhaneye çektiler. 12'ye kadar da orada görev aldık. Duğer günler 12-12 çalıştık. Bana yatmamış


Dextrian
Şube Müdürü
28 Mart 2025 12:08

Izmirde de kıyım var 1 haftadır hergün 16-17 saat çalıştırılıyoruz 6-7 saat uyuyup geri geliyoruz sonuç YATMADI.


Mert4423
Aday Memur
28 Mart 2025 12:15

istanbul da 12 /12 calisan personelin hepsine verilmesi gerekiyo


Yukatuman
Şef
28 Mart 2025 12:21

Ben göreve yazılmadım fakat gece 12/12 hasta bi şekilde çalıstım nerde adalet

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