Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 10:49
Toplumsal olay ödüllendirme

Hak edene ağız tadıyla yemek nasip olsun. Gündüz grubu sabah gelip gece 2-3'lere kadar bekledi minimum 16-17 saat görev yaptı yatmamış, gece kendi mesai saatinde görev alıp hazır kuvvet olarak bekleyene yatmış harbiden hak hukuk adalet be yazıklar olsun.

Şu emniyet içerisinde adaletsizlik almış başını gidiyor ve dur diyen yok. Ya herkese yatırırsın yada kimsenin aklını bulandırmazsın hiç kimseye vermezsin. Hiç mi düzelmeyecek bu teşkilat?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerRamazan bayramı ödüllendirmesiYeni atama yönetmeliği hakkındaEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyorİcralık polislerİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacak16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriBayram tatili 9 gün oldu, hayırlı olsunMeslek yılınız ve puanınız kaçTercih edilecek son 10 il hangisi olur?

Sözlük

mobilize etmek 1 adli tıp sanatçısı 1 kartal gol gol gol 1 giderayak 1 illiyet bağı 1 Bugün olanlar 1 Quo vadis 1 konfiçyus 1 robin 1 paspartu 1

Son Haberler

ODTÜ'de 9 öğrenci gözaltına alındıLGS İçin Son Başvuru Tarihi GüncellendiEv Sahibini Dövüp Paralarını Çalan Zanlılar YakalandıAltın Rekora DoymuyorAdana'da Operasyonda 22 Tabanca Ele Geçirildi

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım