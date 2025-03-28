Toplumsal olay ödüllendirme

Hak edene ağız tadıyla yemek nasip olsun. Gündüz grubu sabah gelip gece 2-3'lere kadar bekledi minimum 16-17 saat görev yaptı yatmamış, gece kendi mesai saatinde görev alıp hazır kuvvet olarak bekleyene yatmış harbiden hak hukuk adalet be yazıklar olsun.

Şu emniyet içerisinde adaletsizlik almış başını gidiyor ve dur diyen yok. Ya herkese yatırırsın yada kimsenin aklını bulandırmazsın hiç kimseye vermezsin. Hiç mi düzelmeyecek bu teşkilat?