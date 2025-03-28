Gss Kesintisi

BES'te kesilen tutarın 1/4'ü kadar devlet katkısı olduğundan ayrıca vergi katkısı yani vergi matrahından düşme olmuyor. Zaten olsa maaşlar KBS üzerinden yapıldığından otomatik olarak da uygulanırdı, ayrıca bir şey yapmanıza gerek kalmazdı.

Ancak BES dışında özel sigorta yaptırırsanız onun primlerini vergi matrahından düşebilirsiniz.

Çoğu memurun vergi matrahı düşük olduğundan maaşından "fiilen" vergi kesilmez. Bu nedenle sigorta da çoğu memura ayrıca fayda sağlamaz.