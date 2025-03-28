Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


28 Mart 2025 10:55
Gss Kesintisi
Maaşından bes kesintisi olanların; maasindan gss kişi vergi muafiyeti oluyormuş. bu konu hakkında bilgisi olan var mı

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
28 Mart 2025 11:45

BES'te kesilen tutarın 1/4'ü kadar devlet katkısı olduğundan ayrıca vergi katkısı yani vergi matrahından düşme olmuyor. Zaten olsa maaşlar KBS üzerinden yapıldığından otomatik olarak da uygulanırdı, ayrıca bir şey yapmanıza gerek kalmazdı.

Ancak BES dışında özel sigorta yaptırırsanız onun primlerini vergi matrahından düşebilirsiniz.

Çoğu memurun vergi matrahı düşük olduğundan maaşından "fiilen" vergi kesilmez. Bu nedenle sigorta da çoğu memura ayrıca fayda sağlamaz.

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