Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


28 Mart 2025 10:55
GSS MUAFIYETI
Maaşından bes kesintisi olanların; maasindan gss kişi vergi muafiyeti oluyormuş. bu konu hakkında bilgisi olan var mı

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