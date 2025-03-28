Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Mart 2025 10:55
GSS Muafiyeti

Maaşından bes kesintisi olanların; maasindan gss kişi vergi muafiyeti oluyormuş. bu konu hakkında bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi2025 mart ayı enflasyon tahminleriKariyer Uzmanları Tek Başlık2025 Mart maaşlarımızı yazalım2025 Temmuz zammı.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiEpilepsi hastası yoğun yerlerde çalıştırılabilir mi?Bayram tatili idari izni.GYS sonrası tercihlere yerleşemedim, tercih ettiğim bu kurumlara hala atama yapılmamış olmasıAile Yılında Memurların Aile Yardımlarına %100 Artış Yapılmalıdır

Sözlük

nicola tesla 1 bayram tatili 6 kartal gol gol gol 1 giderayak 1 konfiçyus 1 objektofili 1 şu an çalan şarkı 1 bayramınız bayram ola 3 mobilize etmek 1 erguvan 2

Son Haberler

ODTÜ'de 9 öğrenci gözaltına alındıLGS İçin Son Başvuru Tarihi GüncellendiEv Sahibini Dövüp Paralarını Çalan Zanlılar YakalandıAltın Rekora DoymuyorAdana'da Operasyonda 22 Tabanca Ele Geçirildi

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım