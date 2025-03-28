Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


28 Mart 2025 11:16
4/B sözleşmeli personel ilanında askerlik hizmetini tamamlamış olmak şartı aranabilir mi?

4/B Sözleşmeli Personel Alımı ilanında Büro Personeli pozisyonu için aranan nitelikler kısmında "Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Tamamlamış Olmak" ibaresi bulunmakta. Bununla ilgili olarak 657 Devlet Memurları Kanunu içeriğince ve 4/B Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarını bakıldığında kişinin kamu personeli olarak işe alınması için taşıması gereken nitelikler arasında Askerlik İle İlişiği Bulunmamak maddesi yer almaktadır.

Konuyla ilgili yanlış bir kanıya varmamak adına konu hakkında (kamu personelleri ile ilgili) çalışmakta olan bir avukata durumu sorduğum zaman "kanunda askerliği ile ilişiği olmamak şartı olup bunun dışında konulan bir madde hukuka aykırıdır" cevabını aldım. Fakat kurumu aradığımda kurumun verdiği cevapta kurumun istemesi durumunda bu şekilde şart aranabileceği cevabını aldım.

Kısacası bu şekilde bir kriter konulması konusunda doğru olan nedir?

Çok Yazılan Konular

3+1 Süresi 1+1' e Düşer mi ?4B' li Olarak Eş Tayini İçin Sesimizi ÇıkaralımKadrolu Memurluktan İstifa Edip Sözleşmeli Memurluğa Geçmek2019 sonrası 399 dan 4(b) geçen arkadaşlar yardımcı olabilir mi4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?Sözleşmeler fesih edilir mi?Geriye Dönük Askerlik Hizmetinin, Hizmet Süresine Eklenmesi ve Yıllık İzin Hakkı Tanınması

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 kedi sahibi olmak 1 Bugün olanlar 1 kartal gol gol gol 1 clickbait 1 konfiçyus 1 adli tıp sanatçısı 1 bayramınız bayram ola 3 paspartu 1 Quo vadis 1

Son Haberler

ODTÜ'de 9 öğrenci gözaltına alındıLGS İçin Son Başvuru Tarihi GüncellendiEv Sahibini Dövüp Paralarını Çalan Zanlılar YakalandıAltın Rekora DoymuyorAdana'da Operasyonda 22 Tabanca Ele Geçirildi

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım