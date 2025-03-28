4/B sözleşmeli personel ilanında askerlik hizmetini tamamlamış olmak şartı aranabilir mi?

4/B Sözleşmeli Personel Alımı ilanında Büro Personeli pozisyonu için aranan nitelikler kısmında "Erkek Adaylar İçin Askerlik Hizmetini Tamamlamış Olmak" ibaresi bulunmakta. Bununla ilgili olarak 657 Devlet Memurları Kanunu içeriğince ve 4/B Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarını bakıldığında kişinin kamu personeli olarak işe alınması için taşıması gereken nitelikler arasında Askerlik İle İlişiği Bulunmamak maddesi yer almaktadır.

Konuyla ilgili yanlış bir kanıya varmamak adına konu hakkında (kamu personelleri ile ilgili) çalışmakta olan bir avukata durumu sorduğum zaman "kanunda askerliği ile ilişiği olmamak şartı olup bunun dışında konulan bir madde hukuka aykırıdır" cevabını aldım. Fakat kurumu aradığımda kurumun verdiği cevapta kurumun istemesi durumunda bu şekilde şart aranabileceği cevabını aldım.

Kısacası bu şekilde bir kriter konulması konusunda doğru olan nedir?