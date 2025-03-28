Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Mart 2025 11:22
Becayis davasi

Becayis davasi actim idare bulundugumuz ilde becayis yapan hic yoktur diye beyanda bulunmus ama yalan soylemisler bunu nasil ispatlarim


debug
Genel Müdür
28 Mart 2025 12:13

Mahkemeye durumu bildirin. Genel müdürlükten mahkeme belge talep edebilir. Gerçi ilde becayiş yapan olmaması başlı başına red vermek için yeterli bir sebep mi onu da bilemedim. Pek mantıklı bir savunma gibi gelmedi bana

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