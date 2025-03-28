herkese kolay gelsin. c dilimi raporunda doktor uyku problemi işlevselliği etkiliyor diye yazdı.uyku yapan ilaçlar verdi.gece çalıştırmaları uygun mudur sizce.c dilimi kapsamında bir madde var "Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, emniyet hizmetleri sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir" burada anlatılmak istenen tam olarak nedir acaba ?

herkese kolay gelsin. c dilimi raporunda doktor uyku problemi işlevselliği etkiliyor diye yazdı.uyku yapan ilaçlar verdi.gece çalıştırmaları uygun mudur sizce.c dilimi kapsamında bir madde var "Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, emniyet hizmetleri sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir" burada anlatılmak istenen tam olarak nedir acaba ?