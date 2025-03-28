Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 11:27
c dilimi
herkese kolay gelsin. c dilimi raporunda doktor uyku problemi işlevselliği etkiliyor diye yazdı.uyku yapan ilaçlar verdi.gece çalıştırmaları uygun mudur sizce.c dilimi kapsamında bir madde var "Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, emniyet hizmetleri sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir" burada anlatılmak istenen tam olarak nedir acaba ?

Blabla33
28 Mart 2025 12:09

Doktor gece çalışamaz ibaresi yazdımı eğer yazmadıysa uyku problemi işlevselliği etkiliyor konuş ami


Blabla33
28 Mart 2025 12:11

Amirle durumu konuş ve aktar. Yapmazsa hangi doktorla görüştüysen konuş durum bildirir yazsın

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