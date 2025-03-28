Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


28 Mart 2025 12:18
2025/1 DHMİ Apron Memurluğu

Merhabalar değerli insanlar

Sizce kurumun apron memuru ihtiyacı ne düzeydedir? Temmuz alımında nasıl bir alım olur önerileriniz nelerdir?

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