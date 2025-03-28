Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Mart 2025 13:19
Heyet raporu

Görev yeri dışındaki başka bir şehirden heyet raporu alabilir miyiz? Geçerli olur mu ?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
28 Mart 2025 14:10

Sevkli giderseniz ya da acilden giriş yaparsanız ya da izinliyseniz ya da tatilse alabilirsiniz. Diğer türlü görev yaptığınız ya da ikamet ettiğiniz yerden almalısınız.

https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/icerikler/memur-yet-mahall--20240930073154.pdf

https://karar.memurlar.net/dpb/gorus/96a21345-b139-e411-a1b0-14feb5cc13c9/

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