Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Mart 2025 14:07
cezaevi segbis

cezaevindeki segbis odasına cezaevi savcısının yazılı izni olmadan mahkumun avukatı da katılabilir mi? dayanağı nedir?

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