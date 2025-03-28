Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


28 Mart 2025 15:06
Astsubay firar

2020 yılında 3 ay süre ile firar ettim.sonra kendi istegimle birliğine geri döndüm.bugun mahkeme sonuçlandı 10 ay ceza aldım ve TCK 53.maddenin uygulanması kararı çıktı.2 sorum var.1.cisi meslekten ihraç edilir miyim?2.cisi TCK 53 e göre bu 10 ay boyunca görev yapmamda sorun olur mu?tecrübesi veya bilgisi olan komutanlarim abilerim kardeşlerim yardımcı olursa sevinirim.İyi bayramlar.Not:Muvazzaf astsubayim


Halkadami89
Şef
28 Mart 2025 15:31
Hiçbir şey olmaz. Çok çok 1 sene devre kaybettirirler, devam.
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