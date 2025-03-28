Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 15:17
Mezuniyet bilgisi lazım

301868 sicil sayılı şehit polis memuru Murat DÜNDAR'ı sitede tanıyan var mıdır? Eşi irtibata geçti, hangi dönem mezunu ve hangi okuldan mezun diye bilgi ister. Kendim araştırdım bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

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