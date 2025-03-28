Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 16:35
Yıllardır çözülemeyen taltif, ödüllendirme adaletsizliği

Özellikle eylemlerin yoğun olarak yaşandığı büyükşehirlerde tüm polisler teyakkuz halinde olmalarına ve neredeyse on gündür izinsiz olarak çalışmalarına rağmen ödüllendirme herkese eşit olarak yatmadı. Polis Merkezleri, Devriye ekipler, Trafik Birimleri TEDBİR yazısı içinde isimleri yoksa bu ödüllendirmeden faydalanamadı, Yani herkes çok çalıştı bazıları para aldı. Sonra da niye polisler üzgün, mutsuz, depresyonda.. Bu kadar basit bir konuda bile adalet sağlanamıyorsa gerisini konuşmaya bile gerek yok. Yazık çok yazık..


Abuzertr
Aday Memur
28 Mart 2025 17:30

İstanbul a dış ilden takviye geldim

Olayların yaşandığı yerlerde bulundum

İstanbul kadrosundan devrem yanıma gelip sizi neden getirdiler

Biz yatiyoz, tamam 12/12 ama millet sabah kadar yatıyor demişti.

Tabii ki herkes para alsın herkes mutlu olsun isterim sadece il personelinin sözünü aktardım.

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