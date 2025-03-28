Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 16:36
Nüfusa kayıtlı küçükşehir tercih edilebiliyor mu?

Merhaba devrelerim seflerim kütük olan İl'i küçükşehir oldugu halde tercih listesine ekleyebiliyorum bu sonradan iptal falan mı ediyorlar ? Eskiden yazamıyorsunuz diyorlardı ama bu sene bu durumun degişecegini söylemişlerdi. Bu konuyla ilgii bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Teşekkürler.


ölüm1
Aday Memur
28 Mart 2025 16:41
hiç listede yok zaten
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