Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 16:51
İstanbul şark dönüşü kaç personel alıyor
arkadaşlar istanbul doğudan kaç personel alıyor ve doğuya kaç personel gönderiyor bilen yok mu ???

Brse
Memur
28 Mart 2025 17:21

5 gönderse 500 alır

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