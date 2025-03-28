Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


28 Mart 2025 18:09
Ticaret Bakanlığı ziraat mühendisi alımı hakkında

Ticaret Bakanlığının önceki günlerde açıklamış olduğu 3 kişilik ziraat mühendisliği alımı ile ilgili bilgilere ihtiyacım var. Çalışma şartları, ne iş yapar, tayin durumu, maaş, il dışı görevlendirmeler vs. gibi konularda yeterli bilgiler bulamadığım için herhangi bir fikri olan veya iletişime geçebileceğim birisi belirtebilirse sevinirim. 89 puanla başvurmak istiyorum ama Tarım Orman Bakanlığı atamasını mı beklesem kararsız kaldım, önerilerinizi bekliyorum, teşekkürler.

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