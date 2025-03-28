KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


28 Mart 2025 18:25
tecil bitince ocağa kadar tekrar tecil oluyor mu

atıyorum tecil haziranda bitti. Yıl sonuna kadar otomatik tekrar tecil oluyor mu yoksa hemen yoklamaya falan düşüyor muyuz bilgisi olan var mı ?


Ahmetkpss2024
Aday Memur
28 Mart 2025 18:38

31 Aralık'a kadar yoklama için süreniz olur

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