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Editörler : Lanet


28 Mart 2025 19:04
Altın Birikimi

Arkadaşlar her ay düzenli en az 5 en çok 7 gr altını uzun vadeli biriktirmek istiyorum. Sizce fiziki altın almak mı mantıklı yoksa bankada altın hesabı açmak mı mantıklı ne tavsiye edersiniz?

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