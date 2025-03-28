Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 20:37
Nezarethanede icra-i rezalet çıkartana nasıl işlem yapılmalı?

İyi akşamlar, devamlı karşılaşıyoruz tutanak tutup atıyoruz dosyasına lakin farklı bir işlem tesis edebilir miyiz diye size sormak istiyorum.

Sorum şu nezarethane içerisinde işeyene sevmek haricinde resmi olarak ne yapabiliriz, bir maddeden bir idari işlem ne yapabiliriz


takla-atma
Şube Müdürü
28 Mart 2025 20:41
kabahatlerden ceza yazabilirsin o da düşük bir miktar.En iyisi eline paspası verip işedigi yeri yikatmak

Toros101
Şube Müdürü
28 Mart 2025 21:12

Abi zaten sopayı veriyoruz sdnra temizletioruz yasal olark bişey yapabilir miyim diye sordum, kabahatler kanunu içinde hangi maddeden yazılabilir ayrıca

takla-atma, 41 dk. önce
kabahatlerden ceza yazabilirsin o da düşük bir miktar.En iyisi eline paspası verip işedigi yeri yikatmak
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