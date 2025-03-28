İtirafname..

Uzun uzun düşündüm.. Senelerce.. Kendimi anlamaya veya anlatmaya çalıştım.. Yardım talep ettim.. Fakat elime ne geçti.. Hiçbir şey.. Ve şimdi de kendime soruyorum.. Neden kendimi harap ediyorum ki.. Niye bu haksızlığı yapıyorum.. Sonuçlarının ne olacağını önemsemeden veya umursamadan direkt tüm bildiklerimi anlatmam gerektiğini artık düşünüyorum.. Tek tek ve isim vererek.. Evet.. O kadar ikazlarda bulundum,konuşabiliriz veya görüşebiliriz dedim fakat söylediklerimi ciddiye almadılar.. Bilemiyorum.. Belki de beni ciddiye almadılar.. Ama artık yeter.. Buraya kadar.. Herkesin bu tüm olup bitenlerden ve yaşananlardan haberinin olmasını istiyorum.. Sonuçları zerre umurumda değil.. Nasılsa kaybedecek bir şeyim yok.. Siz düşünün.. Defaatle uyardım sizi.. Bakalım ne olacak..

Uzun uzun düşündüm.. Senelerce.. Kendimi anlamaya veya anlatmaya çalıştım.. Yardım talep ettim.. Fakat elime ne geçti.. Hiçbir şey.. Ve şimdi de kendime soruyorum.. Neden kendimi harap ediyorum ki.. Niye bu haksızlığı yapıyorum.. Sonuçlarının ne olacağını önemsemeden veya umursamadan direkt tüm bildiklerimi anlatmam gerektiğini artık düşünüyorum.. Tek tek ve isim vererek.. Evet.. O kadar ikazlarda bulundum,konuşabiliriz veya görüşebiliriz dedim fakat söylediklerimi ciddiye almadılar.. Bilemiyorum.. Belki de beni ciddiye almadılar.. Ama artık yeter.. Buraya kadar.. Herkesin bu tüm olup bitenlerden ve yaşananlardan haberinin olmasını istiyorum.. Sonuçları zerre umurumda değil.. Nasılsa kaybedecek bir şeyim yok.. Siz düşünün.. Defaatle uyardım sizi.. Bakalım ne olacak..