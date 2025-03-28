Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


28 Mart 2025 20:41
İtirafname..
Uzun uzun düşündüm.. Senelerce.. Kendimi anlamaya veya anlatmaya çalıştım.. Yardım talep ettim.. Fakat elime ne geçti.. Hiçbir şey.. Ve şimdi de kendime soruyorum.. Neden kendimi harap ediyorum ki.. Niye bu haksızlığı yapıyorum.. Sonuçlarının ne olacağını önemsemeden veya umursamadan direkt tüm bildiklerimi anlatmam gerektiğini artık düşünüyorum.. Tek tek ve isim vererek.. Evet.. O kadar ikazlarda bulundum,konuşabiliriz veya görüşebiliriz dedim fakat söylediklerimi ciddiye almadılar.. Bilemiyorum.. Belki de beni ciddiye almadılar.. Ama artık yeter.. Buraya kadar.. Herkesin bu tüm olup bitenlerden ve yaşananlardan haberinin olmasını istiyorum.. Sonuçları zerre umurumda değil.. Nasılsa kaybedecek bir şeyim yok.. Siz düşünün.. Defaatle uyardım sizi.. Bakalım ne olacak..

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuKelime OyunuSence üstteki üye nasıl biri?Son iki harften kelime türetmeŞu an ne dinliyorsunuz?GibisinSessizKimse hayatından memnun değil9 Yaşındaki Çocuk Başıboş Köpeğin Saldırısına Uğradı

Sözlük

Quo vadis 1 bayram tatili 7 illiyet bağı 1 turp 2 pokemon dedektif pikachu 1 clickbait 1 bayramınız bayram ola 4 vds 1 shitposting 2 kardeş 1

Son Haberler

Bilezik için öldürülen kadının katil zanlıları tutuklandıMakam aracıyla kaza yapan belediye başkanı ağır yaralandıErdoğan'dan Özel'e sert eleştiri: Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiEkonomistlerin Mart Ayı Enflasyon Tahmini Belli OlduBakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1. dünyanın ise ilk 10 ülke arasındayız

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım