Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


28 Mart 2025 20:44
üniversite güvenlik görevlisi becayiş (4B)

istanbul avrupa yakası güvenlik ve koruma görevlisiyim.iç anadolu veya kayseri çevresi becayiş yapmak isteyenler iletişime geçebilir.

son tarih 7 nisan

istanbul verilir iç anadolu üniversiteleri alınır.

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