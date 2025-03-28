Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 20:53
polis okullarını nasıl tercih edecegız.
buralara kimlar nasıl yerlesecek bilgisi olan varsa aydınlatsın bizleri. yoksa puan işi hikayemi...

the back of furkan
Şube Müdürü
28 Mart 2025 21:11

niye tüm polisler okulları istiyor

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