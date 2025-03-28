Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Mart 2025 21:02
İlçemin Promosyon Anlaşması Hakkında Bilgi Arıyorum

Merhaba arkadaşlar, ilçemin yaptığı promosyon anlaşmasına dair detayları nereden öğrenebilirim? Anlaşmanın ne zaman yapıldığını ve ödemelerin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyorum. İlçenin duyuru kısmına baktım ancak bulamadım. Yardımcı olabilir misiniz

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