Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


28 Mart 2025 21:31
Sınavsız Unvan Değişikliğini Kazandıktan Sonra Fesih Hakkımız Var Mı?

Merhaba arkadaşlar, tercihlerimi yaptım ancak istemediğim bir yer gelirse orada başlamazsam eski görevime devam edebilir miyim? Yoksa zorunlu olarak gitmem gerekir mi?

Çok Yazılan Konular

GYS sonrası tercihlerime yerleşemedim, bu kadrolara hala atama yapılmamış ve boş olmasıSınavsız Unvan Değişikliği, Görevlendirme ve Tayin Süreci Hakkında SorularımTH mi Yoksa GİH Daha İyi Konumda?Kurumlararası Geçiş

Sözlük

bayram tatili 7 bayramınız bayram ola 4 konfiçyus 1 paspartu 1 erguvan 2 hikaye 1 siri 1 kardeş 1 clickbait 1 şu an çalan şarkı 2

Son Haberler

Erdoğan, öldürülen Minguzzi'nin annesiyle telefonda görüştüİçişleri Bakanlığı: En çok soruşturma izni Ak Partili belediyeler için verildiMilli kayakçı Berkin ve babasının can verdiği otel mühürlendiAnkara-İzmir karayolunda ağır vasıta araçların geçişi yasaklandı15 şehirde 9,3 milyar dolarlık yatırım, 20 bin yeni istihdam

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım