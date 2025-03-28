Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Mart 2025 21:32
Bayram tatili idari izin lütfen yardım. Durum karışık!

Arkadaşlar merhaba. Biliyosunuz devlet 9 günlük bayram tatili verdi. Ben şu an acil ön kayıt biriminde çalışıyorum. Yalnız nöbet usulü değil. Günde 8 saat mesai şeklinde. Her gün geliyorum yani. Haftasonum tatil. 5 nisan cumartesi günü nişanım var. O yüzden bir gün önce yani 4 nisan cuma günü haliyle gelmek istemiyorum işe. Bunun için yerime adam da buldular. Fakat idare dilekçe yazarsın falan diyor. Bunlar zaten resmi tatil değil mi? Resmi tatil için neden ayrıca dilekçe yazıyorum? Eğer acil calışanısın yazarsak gelirsin derlerse, o zaman neden çarşamba ve perşembe günü geleceğim mesailer ekstra mesai sayılıyor? Çarşamba ve perşembe normal günüme gelicem yani. Yardımcı olursanız çok sevinirim

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