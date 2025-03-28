Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 21:37
Kilis 2025 atama

Kilis merkez ilçeler nasıldır kira çalışma sistemi vb ..


Ali7927
28 Mart 2025 22:35

Şuan çakma 12/36 kiralar 15-20 arası değişiyor ilçeler küçük git gel yapılıyor AVM yok hastane bir tane var devlet sosyal olarak yapacağın fazla bir şey yok genelde herkes Antep'e gidiyor.Benim için iyi memleket yakın olması ...yoksa çocuk filan varsa eğitim için iyi değil geneli Suriyeli esnafıda


yalnizurfali1981
Aday Memur
28 Mart 2025 22:45
23450 puanım , ilçeye verilme durumu nedir? Elbeyli düşünüyorum
Ali7927, 25 dk. önce

Şuan çakma 12/36 kiralar 15-20 arası değişiyor ilçeler küçük git gel yapılıyor AVM yok hastane bir tane var devlet sosyal olarak yapacağın fazla bir şey yok genelde herkes Antep'e gidiyor.Benim için iyi memleket yakın olması ...yoksa çocuk filan varsa eğitim için iyi değil geneli Suriyeli esnafıda

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerRamazan bayramı ödüllendirmesiYeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerEmekli maaşı Pbs'de yeniden hesaplanıyor2025 banka promosyonu16-20 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleriBayram tatili 9 gün oldu, hayırlı olsunİddia ediyorum yıl sonu 2.şark kalkacakMeslek yılınız ve puanınız kaç

Sözlük

hikaye 1 siri 1 kedi sahibi olmak 4 vds 1 erguvan 2 adli tıp sanatçısı 1 nicola tesla 2 paspartu 1 kardeş 1 piston aşağı indi 2

Son Haberler

Erdoğan, öldürülen Minguzzi'nin annesiyle telefonda görüştüİçişleri Bakanlığı: En çok soruşturma izni Ak Partili belediyeler için verildiMilli kayakçı Berkin ve babasının can verdiği otel mühürlendiAnkara-İzmir karayolunda ağır vasıta araçların geçişi yasaklandı15 şehirde 9,3 milyar dolarlık yatırım, 20 bin yeni istihdam

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım