İcra borcu sebebiyle aylıktan kesme cezası

İyi akşamlar arkadaşlar.Sorum şu yönde olacak icra borcum sebebiyle idari sıruşturma sonucunda 1/30 oranında aylıktan kesme cezası aldım ve arkada 2 tanrı daha ayrı icra dosyası soruşturması var.Bu iki soruşturmanın sonunda daha bi üst cezayı mı alırım

İyi akşamlar arkadaşlar.Sorum şu yönde olacak icra borcum sebebiyle idari sıruşturma sonucunda 1/30 oranında aylıktan kesme cezası aldım ve arkada 2 tanrı daha ayrı icra dosyası soruşturması var.Bu iki soruşturmanın sonunda daha bi üst cezayı mı alırım