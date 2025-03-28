Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Mart 2025 22:02
İcra borcu sebebiyle aylıktan kesme cezası
İyi akşamlar arkadaşlar.Sorum şu yönde olacak icra borcum sebebiyle idari sıruşturma sonucunda 1/30 oranında aylıktan kesme cezası aldım ve arkada 2 tanrı daha ayrı icra dosyası soruşturması var.Bu iki soruşturmanın sonunda daha bi üst cezayı mı alırım

E.Kayı Han
Editor
28 Mart 2025 22:15

Daha üst ceza olarak 1/26 yada 1/24 şeklinde artırım yapabilir ancak kademe ilerlemesinin durdurulması veremez.


boyka12
Aday Memur
28 Mart 2025 22:24
Adalet Bakanlığı bu alacağımız cezalardan dolayı hizmet gereği sürgün göndermez değil mi
E.Kayı Han, 45 dk. önce

Daha üst ceza olarak 1/26 yada 1/24 şeklinde artırım yapabilir ancak kademe ilerlemesinin durdurulması veremez.

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