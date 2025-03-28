Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Mart 2025 22:31
Gaziantep

13 bin puan 11/15 grubunda ilk tercihi gelme durumu varmı memleket Adıyaman

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