Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


28 Mart 2025 23:09
KİT ten Bakanlığa

Bir KİT te memur olarak çalışıyorum. Daha önce sözleşmeli olarak bir bakanlıkta çalıştım. Bakanlığa aynı maaş ve özlük haklarıyla geçebilir miyim.

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