Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2025 01:19
15 yıl 7,8,9,10,11 ay 16-21 yıl hizmet yılını dolduran grup mu oluyor?

15 yıl 9 ay görevim var 16-21 grubuna vermişler.Sizce normal mi 16 yıl hizmeti doldurmadı ki?

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