Kimya teknisyeni hangi iller ?

merhabalar kimya teknisyeni olan var mı ? hangi illerdesiniz acaba sayımız çok az yeni gelen sistem ile belki naklen atama olayı olabilir en azından sayı olarak bilsek çok iyi olur çok teşekkürler şimdiden

merhabalar kimya teknisyeni olan var mı ? hangi illerdesiniz acaba sayımız çok az yeni gelen sistem ile belki naklen atama olayı olabilir en azından sayı olarak bilsek çok iyi olur çok teşekkürler şimdiden