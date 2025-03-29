Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2025 03:22
2025 atama batı-doğu istatistik

Arkadaşlar batıdan doğuya hazırlık gelenler lütfen gruplarınızda anketi paylaşın, Seçenekleri gerçek tercih yapıyormuş gibi işaretlemeniz istatistik açısından önemlidir. Sadece ilk 10 tercih eklenmiştir. Katılım oranı ne kadar yüksek olursa az çok kafanızda istenilen istenilmeyen şehirlerle ilgili bir şablon oluşturabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczF5cgIpkGl2Evazy_fvToc8jFbea2gYI_vpyz9bkU6WXwxg/viewform?embedded=true


polis250500
Aday Memur
29 Mart 2025 06:49

Emniyetin yapmadığını kendi aramızda yapmaya çalışıyoruz

Toplam 1 mesaj

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