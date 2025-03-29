Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2025 03:22
2025 Atama Batıdan Doğuya İstatistik

Arkadaşlar batıdan doğuya hazırlık gelenler lütfen gruplarınızda anketi paylaşın, Seçenekleri gerçek tercih yapıyormuş gibi işaretlemeniz istatistik açısından önemlidir. Sadece ilk 10 tercih eklenmiştir. Katılım oranı ne kadar yüksek olursa az çok kafanızda istenilen istenilmeyen şehirlerle ilgili bir şablon oluşturabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczF5cgIpkGl2Evazy_fvToc8jFbea2gYI_vpyz9bkU6WXwxg/viewform?embedded=true

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