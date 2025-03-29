2025 Mardin atama

ilk defa şark hazırlığı gelen sicillerin puanları çok düşük mesela adam 7 sene Ankara da çalışmış 3300 civarı puan vermişler, sizin 11 bin puan ile ilk tercihinizin gelme olasılığı çok yüksek gözüküyor.

ilk defa şark hazırlığı gelen sicillerin puanları çok düşük mesela adam 7 sene Ankara da çalışmış 3300 civarı puan vermişler, sizin 11 bin puan ile ilk tercihinizin gelme olasılığı çok yüksek gözüküyor.