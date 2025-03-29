Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2025 04:43
2025 Mardin atama
arkadaşlar puanım 11 bin ilk tercihe Mardin yazmayı düşünüyorum gelir mi gerçekten bilgisi olanlar cevaplarsa çok sevinirim

GencPolis01011
Aday Memur
29 Mart 2025 05:11
ilk defa şark hazırlığı gelen sicillerin puanları çok düşük mesela adam 7 sene Ankara da çalışmış 3300 civarı puan vermişler, sizin 11 bin puan ile ilk tercihinizin gelme olasılığı çok yüksek gözüküyor.
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