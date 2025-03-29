KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


29 Mart 2025 05:25
KPSS-2026 SINAV ARKADAŞI
Merhabalar. 2026 kpss sinavinda derece hedefliyorum. Su an muhendislik 3. sinif ogrencisiyim. Benimle birlikte sinava hazirlanip fikir alisverisi yaparak birbirimize onerilerde bulunup dayanisma icinde olacagimiz bir sinav arkadasi ariyorum. Aradigim kisininde hedefinin derece olmasi ve temelinin iyi olmasi benim icin onemli.Mail insta herhangi bir iletisim birakirsaniz geri donus yaparim. iyi gunler

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