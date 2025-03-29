Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2025 06:40
0-5 Yıl Kadın Polis Memuru Puan ve Tercih İstatistikleri

0-5 Yıl Kadın personeller olarak kendi aramızda bir fikir oluşması için linkten cevaplayıp istatistik yapalım arkadaşlar.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevalrcDeBj9L1b5-nhzscOUaN5NAzaa-whG_iQopGhz6d4mA/viewform?embedded=true

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