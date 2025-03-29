Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Mart 2025 09:29
14-18 NİSAN Seminer Olmalı

14-18 nisan tarihleri seminer olmalı. Malum seminerimiz bayrama denk geldi. bu seminerin meb yönetmeliklerine göre yapılması gerekir. hafta sonu veya hafta içi yapılamayacağına göre ya bu tarihte ya da karneler 1 hafta önce dağıtılıp yapılmalı.

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