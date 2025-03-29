Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Mart 2025 09:54
Uluslararası İlişkiler Araştırma Görevlisi Sözlü Sınav
Merhaba arkadaşlar, Aranızda uluslararası ilişkiler bölümü araştırma görevlisi kadrosu için sözlü sınava giren var mı? Varsa sözlü sınavda ne gibi sorularla karşılaştığınızı, deneyim ve tecrübelerinizi aktarırsanız sevinirim. Teşekkürler.

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