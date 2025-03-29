Uluslararası İlişkiler Araştırma Görevlisi Sözlü Sınav

Merhaba arkadaşlar, Aranızda uluslararası ilişkiler bölümü araştırma görevlisi kadrosu için sözlü sınava giren var mı? Varsa sözlü sınavda ne gibi sorularla karşılaştığınızı, deneyim ve tecrübelerinizi aktarırsanız sevinirim. Teşekkürler.

Merhaba arkadaşlar, Aranızda uluslararası ilişkiler bölümü araştırma görevlisi kadrosu için sözlü sınava giren var mı? Varsa sözlü sınavda ne gibi sorularla karşılaştığınızı, deneyim ve tecrübelerinizi aktarırsanız sevinirim. Teşekkürler.