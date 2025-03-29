Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Mart 2025 11:34
Nöbet ekibinin mesai saati ve idari izin hakkında

Arkadaşlar Ben acil röntgen biriminde görev yapıyorum günlük çalışma saatimiz 7 saat. Nisan ayı 17 iş günü olduğundan (7x17=119) saat yapıyor. Ben bu idari izinli günler ve bayramda nöbet tuttugum için 154 saat çalışıyorum fakat bana 35 saat değil 14 saat mesai ücreti yatacağını söylüyorlar. Aradaki 21 saat nereye gittiğini sorduğumda idari izinli günler onlar diye yanıt alıyorum bakanlığı da aradım net bilgi vermiyorlar bu konuda net bilgiye nasıl erişebilirim hastane hakkımı mı yiyor benim bilmediğim bir konu mu var

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