Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2025 11:58
Fıtıktan D dilimi alan var mı?

Teçhizatlı çalışamıyorum boyun fıtığım ağrı yapıyor. Ağır kaldırmak imkansız benim için. Merdiven inip çıkınca 2 gün ağrı çekiyorum mahvoluyorum resmen. Uzun süre oturmak ayakta durmakta ağrı yapıyor. Kısaca beni bitirdi diyebilirim. Ağrılarımı egzersiz ve sporla kontrol altına alabiliyorum fakat meslekte az zorlamalı iş görünce dayanılmaz ağrılarım yeniden başlıyor.

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