Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2025 12:56
Branş dışı çalışan ataması nasıl olacak.

Narkotik branşlıyım şu an branş dışında ilçede çalışıyorum doğudan batıya döneceğim atamam puana göre mi olacak yoksa branşlı olduğum için daire mi yapacak.Bu konu hakkında bilgisi olan var mı?

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