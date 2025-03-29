Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


29 Mart 2025 12:56
kamu işçisine santral operatörlüğü yaptırabilirler mi?

bir yakınım 17 yıldır bakanlıkta kamu işçisi olarak çalışıyor. görev tanımı evrakları düzenlemek, arşivlemek gelen gidene bakmak, gerektiğinde sekreteryaya bakmak. Bu kişiye santral operatörlüğünüde vermek istiyorlar, görev tanımına kuruma gelen telefonlara bakmak yönlendirmek maddesini eklemişler. fakat bu görevi kabul etmiyor kendisi, yasal olarak ne yapabilir? süreçte neler bekliyor onu ?

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