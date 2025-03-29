Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Mart 2025 14:24
2025 Eş Tayinleri Yol Harcırahı Gecikmesi

Arkadaşlar merhaba bu en 2025 eş tayini ile gidip de yol harcırahı yatmayan ya da yatanlar var mı? 2 ay oldu ilişkimi keseli daha yatmadı personel kalem en son geçen ay ödenek bekliyoruz diyordu bu kadar gecikmesi normal mi ne dersiniz?

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