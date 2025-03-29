Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Mart 2025 15:18
gönüllü şark hakkında bir sorum var.
Merhaba herkese gönüllü sarkta yerleştirme nasıl olucak ? ilk başta zorunlu şarkı gelenler yerleştirilip kalan boş kadrolara mi gönüllüler yeresecek yoksa puana göre tek siralama ile mi yerlestirilecek ?

neşeli murat
Aday Memur
29 Mart 2025 15:19
..

mahmutbaltaoglu
Aday Memur
29 Mart 2025 15:48
Zaten zorunlu tercihle aynı şekilde hepsini yazıyoruz gönüllü tercihte. Yüksek ihtimalle puana göre herkes aynı şekilde atanır.
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