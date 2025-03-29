Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Mart 2025 15:27
9 günlük tatilde önbürolar açık mı

İyi günler itiraz dilekçesini vermem için son günü bayramdan sonraki pazara gününe geliyor ön bürolar da nöbetçi oluyor mu acaba.


E.Kayı Han
Editor
29 Mart 2025 17:18

Son gün pazar gününe denk geliyorsa zaten bir sonra ki güne sarkar süre.

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